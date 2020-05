Hinrichs schließt HackFwd

de, intLars Hinrichs schließt nach über dreijähriger Tätigkeit den von ihm gegründeten Inkubator HackFwd für neue Startups. In dieser Zeit bewarben sich über 3.000 Startups. 16 davon wurden von Hinrichs als aufbauens- und investitionswert erklärt und in die HackFwd-Betreuung übernommen. Insgesamt investierte der Entrepreneuer acht Millionen in den Inkubator und dessen Portfolio. Das nunmehrige Ende quittiert er mit dem Hinweis auf das Silicon-Valley-Prinzip, dass man "entweder gewinnt oder lernt". Hinrichs schließt diesmal mit diesen Lernerfahrungen.