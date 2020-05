at // Die Zahl der Proponenten, die am Küniglberg in Verteidiungsstellung gegen die rot-schwarze Regierungsarmee aus der Wiener Innenstadt gehen, steigt. Den OÖ Nachrichten gab Schriftsteller Christoph Ransmayr seine Unterstützung der Plattform "Retten den ORF!" bekannt. Er stößt dabei auf Literaten Alois Brandstetter, Rudolf Habringer, Reinhard Kaiser-Mühlecker und den allgegenwärtigen Franzobel oder den Karikaturisten Gerhard Haderer. OÖ Nachrichten, Seite 20