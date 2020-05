Hilfeschrei!

uk // "This is an emergency. Act now, or local news will die". So betitelt die Guardian-Kolumnistin Polly Toynbee ihre Sorge um die Zukunft der britischen Lokalverlage. Northcliffe Media kündigte gestern in Folge eines 37-Prozent-Einbruchs der Werbeerlöse eine drastische Kürzung ihres Lokaljournalisten-Stabes um 1.000 Menschen an. Vergangenen Woche entschied die Guardian Media Group 153 Lokaljournalisten abzubauen. Toynbee verlangt, dass die Regierung zum Schutz der Demokratie eingreifen muss.