at // ORF 2 wird ab 5. Dezember 0.00 Uhr in hochauflösender Bildqualität ausgestrahlt. Das via Digitalsatellit und Digitalkabel empfangbare Programm ist damit in fünffach höherer Auflösung zu konsumieren als in der Standardauflösung. ORF 1 wird bereits seit Juni 2008 in High Definition ausgestrahlt.