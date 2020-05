Heute erwirbt NetDoktor.at

Dichand erklärte gegenüber dem Magazin, dass diese Übernahme Teil der für 2012 und 2013 angesetzten digitalen Transformation des Unternehmens. In dessen Zuge will AHVV zehn Millionen Euro in digitale Geschäftsmodelle investieren. 2013 soll eine weitere Akquisition erfolgen, erklärt Dichand. Und die Geschäftsführerin sagt explizit: "In neue Printprodukte hingegen werde ich kaum mehr investieren."