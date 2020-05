Heul nicht, schau!

de, at // Der Härtesten oder dem Härtesten winken 10.000 Euro. Dafür muss der Härtling durch die "Punching Wall", über "Dizzy Dummy" den "Killer-Kreisel" oder an "Dicken Dingern" vorbei. Schlamm, Wasser, Feuer dürfen kein Hindernis sein. Langsame sind obendrein nicht gefragt. Das ist die Atmosphäre der heute startenden Extremssport-Show "WipeOut - Heul nicht, lauf!" auf ProSieben. 24 Kandidaten halten sich für hart genug, um ins Rennen um die Euros zu gehen. Den Parcours promotet der Einsatzleiter des TV-Swat-Teams Matthias Opdenhövel so: "Dagegen sind die Marines und die Fremdenlegion etwas für Weicheier."