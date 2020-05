Herzgeschichten und Stammbaum-Schnitzer

Geborene und gewordene Steirer aus aller Welt und aus Kalifornien können sich im virtuellen Stammbaum auf Herzgeschichten.at verewigen, eine Zuneigungsgeschichte veröffentlichen und mit jeder Teilnahme zum digitalen Wachstum des Stammbaums beitragen. Die gefälligsten Texte sollen gelikt werden und die Likes zum Motor der Viralisierung dieser Steiermark-Promotion werden. Und Fans mit dem Steirer-Hut auf dem Kopf zu Markenbotschaftern werden.



Die Liebe zur Steiermark als menschen- und kommunikationsverbindendes Element steht auch für Georg Bliem, dem Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, im Mittelpunkt der Aktion.



Als Cupido tritt hier infect in Erscheinung. Die Agentur kombiniert für Bliem digitale und klassische Werbung. Der Stein ins Rollen wurde mit personalisierte Direct Mailings an 30.000 Steiermark-Freunde gebracht. Dazu wurde die Aktion, deren Attraktivität durch ein Gewinnspiel gesteigert wird, in allen Werbemitteln von Steiermark Tourismus ausgelobt. Die volle Kommunikationslast der Kampagne trägt Herzgeschichten.at.



