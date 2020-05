Herzensangelegenheit von Coca-Cola light

Andererseits kommt es auch zu einer Image-Adaption und Repositionierung von Coca-Cola light. Im TV tritt Heidi Klum als Botschafterin auf. Diese Rolle hat Lena Hoschek in Österreich übernommen. Sie ist für das Design eines Kampagnen-Armbandes verantwortlich, von dem 10.000 Stück derzeit via CokeLight.at verteilt werden.

Diese "Herz"-Kampagne läuft zwei Jahre. Neben dem TV-Spot mit Klum, dessen ersten Airings in Österreich derzeit stattfinden, dem Hoschek-Armband, erfolgen Auftritte im Rahmen der Vienna Fashion Night, am Point-of-Sale, via PR und mittels speziellem Gebinde-Design.