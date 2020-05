Herz von Österreich beginnt zu klopfen

In dieser ersten Ausgabe der Show, die unter Frauen im Alter von 12- bis 49-Jahren einen Marktanteil von 9,81 Prozent erreichte, setzten sich Fräulein Laut, J-Kobe und Johannes Spanner durch. Sie durchlaufen derzeit ein Voting, das per Telefon und über iTunes abgewickelt wird und das am 8. Jänner 2013 um 20:15 Uhr endet. Der oder die Stimmenstärkste dieser drei Musikschaffenden ist dann für das Live-Finale nominiert.



Die Show wurde am Samstag-Nachmittag, des 4. Jänner 2013, von Puls 4 wiederholt und konnte weitere, im Schnitt, 53.000 Zuschauer für sich verbuchen.