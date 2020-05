at // Mike Scherr und deutschcom wollen, so die Vereinbarung, langfristig zusammen arbeiten. Die Agentur baut mit dem Know-how von Scherr ihre Leistungsportfolio im Bereich klassischer Werbung, Corporate Design und Internet aus. Scherr und deutschcom hatten unter anderem in Projekten für Coca-Cola oder der Soravia Gruppe ihre Stärken gebündelt. atmedia.at