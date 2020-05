Hermann Maier als Kindergarten-Cop

atDer Riese im Zwergenland. So ähnlich kann man sich die Begegnung von Hermann Maier und der Kindergarten-Kinder vorstellen. Für Raiffeisen stand Maier wieder einmal vor der Kamera. "My Home is my Castle" und "Hänsel und Gretel" heißen die beiden angelaufenen Spots. Bei Off-Sprecher Maier hört sich das im ersten Fall so an: "Mei Hom is mei Kastle." Und ist im Kontext mit den Kleinen ein Sympathie-Gewinn.