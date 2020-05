Hereinschleichen

at // Hoffentlich haben die Mutmaßungen um Servus TV bald ein Ende. Die Energielosigkeit der diesbezüglichen Kommunikation von Red Bull passt überhaupt nicht zur Selbstinszenierungsattitüde der Marke und schafft auch wenig Vertrauen in die aufzubauende Marke Servus TV. Nach den oftmaligen Aufschüben des Starts in diesem Jahr ist es mittlerweile ohne Bedeutung ob der Sender am 1., am 26. Oktober oder gar mit 24. Dezember startet.