at // Antizyklisches Investieren braucht und macht Mut. Robert Herbst dürfte über Beides verfügen. Am 26. März soll die erste Ausgabe eines von ihm entwickelten Frauenmagazins erscheinen. Die Eckdaten: Der Arbeitstitel lautet "Zeit für Mich Magazin"; Auflage 120.000 Stück; 200 Seiten Umfang. Die Investoren sind selbstverständlich geheim und gehören nicht den hinlänglich bekannten, heimischen Mediengruppen an.