Her mit Wien

Aufmerksamkeit für den Text

Mit dem Kommunikations-Quadrat steigt, wie Jung von Matt/Donau-Geschäftsführer Josef Koinig erklärt, "die Aufmerksamkeit für jeden Text, der darin kommuniziert wird". Die Gefahr einer Aufdringlichkeit dieses Quadrats sieht er nicht. Es wird "durch diese prominente Stellung ein eigenständiger und wiedererkennbarer Auftritt der Marke Wien gewährleistet" erläutert Koinig. Und hinter dem Quadrat will WienTourismus und die Agentur die Adressaten "mit spannenden Perspektiven, und ungewöhnlichen, noch ungesehenen Bildausschnitten überraschen". Auf Wien-Tourismus.at kann man die Bildsprache ebenfalls kennenlernen. In Österreich wird die Kampagne in den kommenden Tagen zu sehen sein. Ab Anfang November wird damit in auflagenstarken Medien in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und Rumänien geworben. In London werden Doppeldeckerbusse mit der Botschaft "Now or never" nach Wien locken.