Henkel und W24 für MarkenStern

Den Henkel-Etat, der sich um die beiden Fliesenkleber-Marken Cimsec und Ceresit dreht, errang die Agentur im Zug einer Wettbewerbspräsentation. MarkenStern wurde mit der Weiterentwicklung des Packungsdesigns beauftragt.



Im Zuge dieses Projekts wird die Agentur 70 Packungen modernisieren, Point-of-Sale-Material, Prospekte und das Brand Manual der beiden Produkt-Marken realisieren. Diese Kommunikationslösungen kommen in Österreich, Deutschland sowie in zentral- und osteuropäischen Märkten zum Einsatz.

WH Medien, das Betreiber-Unternehmen hinter W24, bekommt von MarkenStern das Brand Book zum Sender. Darin sind dessen neue Positionierung, das Corporate Design, das Programmschema sowie das Erscheinungsbild der Medien-Marke definiert.



Nilsson: "Die Entwicklung derartiger Kommunikations- und Designkonzepte sind in den meisten Fällen die logische Folge unserer strategischen Markenarbeit mit Kunden." Wie etwa bei W24. Diese beiden Aufträge sollen, so Nilsson, als Akzentuierung der Themen Branding und Design in der Agentur im Jahr 2012 verstanden werden.



