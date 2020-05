Henkel nutzt für Syoss Second-Screen-Effekte

Um diese Wirkungsziele zu erreichen, wird die TV-Kampagne in den Kommunikationsweg Mobile verlängert, um dort Interaktion auszulösen. In zwei im Fernsehen platzierten Syoss-Spots ist in der dritten Laufzeit-Sekunde das Shazam-Logo und damit ein Call-to-Action platziert. Mit dem Audio-Dienst vertraute Zuschauer können und sollen nun ihren Audio-Tag setzen. Diese Markierung löst in weiterer Folge Kommunikation mit Syoss aus. Sie tritt in Form von Produktbeschreibungen, Gewinnspielen, Gutscheinen und Videos auf die Shazam-Tagger zu. Für die Initiierung dieses mobilen Dialogs werden Konsumenten belohnt.



Das Media-Management dieser Syoss-Kampagne liegt bei Carat Austria. Die Planung und Abwicklung des mobilen Kampagnen-Teils verantwortet IQ mobile.