Henkel-Lifetimes.at von Hammer und Höll

Die Agentur rund um Karin Hammer und Corinna Höll optimierte die Navigationsstruktur und vereinfachte die Wege durch die Plattform um deren Usability auszubauen. So haben die Seitenbesucher fünf Eintrittspunkte - Magazin, Ratgeber, Henkel Welt, Unterhaltung, Club - in Henkel-Lifetimes.at.



Das optische Erscheinungsbild wurde geklärt und beruhigt. Der Masthead setzt sich aus großflächigen Bildern, der Metanavigation und dem Community-Aufruf zusammen. Alles in weicheren Rot- und Grünton gehalten.



Gemeinschaftsbildend und -fördernd dient zusätzlich zur Club- die Rezepte-Community. Dort soll ein schwunghafter Rezepte-Austausch stattfinden. "Social Plugins und ein Expertennetzwerk stimulieren die Interaktivität und Dialogbeflissenheit der Nutzer", beschreiben Hammer & Höll.



Die Fokussierung auf Konsumenten und den "langfristigen und authentischen Dialog" mit ihnen, nennt Andrea Wimmer, CRM- und Neue Medien-Managerin bei Henkel Österreich, die zentrale Aufgabe von Henkel Lifetimes und des Relaunches.



atmedia.at