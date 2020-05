Henkel entscheidet sich für Carat

atHenkel übergibt das Media-Management seiner Marken in Österreich an die Aegis Group-Agentur Carat Austria. Diese Entscheidung fiel im Zuge einer zweistufigen, im ersten Quartal 2013 erfolgten Ausschreibung. Georg Gartlgruber, Managing Director Carat und Andreas Weiss, CEO Aegis Austria, sprechen davon, dass diese Entscheidung des Markenartikelkonzerns einen "Meilenstein in der Entwicklung unserer Agenturgruppe darstelle".