Helvetia kürt Helden

In Facebook platzierte die Agentur eine Promotion-Aktion in deren Zentrum die Frage Was ist Mut? steht und Kür von Alltagshelden mit dem "Mut Award".



Die Community ist damit aufgefordert, zum Thema Mut Stellung zu nehmen und "persönliche Helden" zu nominieren. Die zehn Heldinnen und Helden mit den meisten von der Helvetia-Community vergebenen Stimmen, kommen in das Finale, dessen Sieger das Unternehmen wählt.