Heldenplatz City Light

An fünf City Light-Stellen in Wien wurden die affichierten Sujets mit Plasmascheiben versehen. Der Witz an dieser Applikation ist, dass Betrachter oder Passanten eine Hand auf diese Scheiben zu legen haben. Durch diese Berührung entstehen auf dem Sujet Blitze. Die Betrachter "verwandeln" sich für diese Momente in Cole und interagieren mit dem Game, zu dessen Protagonisten sie werden können.

Credits:

Auftraggeber: Sony Computer Entertainment Austria, Marlies Frey;

Agentur: St. Stephens, Stefan Schindele;

Media-Agentur: OMD Wien; Roman Reichl, Daniela Stattin;

Out-of-Home-Anbieter: Gewista, Hansjörg Hosp.



