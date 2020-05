Heitere Zielgruppe

at // Österreichs schwule Männer sind von der ökonomischen Krise noch kaum betroffen. Die Zielgruppe verfügt über mehr Geld und gibt dieses in den für sie in Frage kommenden Konsumgüter-Segmenten bereitwilliger aus als heterosexuelle Österreicher. Das sind die Kernergebnisse der heute von Pink Marketing und Marketagent.com präsentierten Zielgruppen-Studie. Schwule weisen, so die Studie, ein ausgeprägtes Markenbewusstsein für Kosmetikprodukte, Luxusgüter, Bekleidung, Wohnungseinrichtung, Sportartikel, Elektronik und Heimwerker-Produkte auf. Ein Vergleich: 42,5 Prozent Homosexueller geben pro Jahr mehr als 2.000 Euro für Mode aus. Dieser Anteil beläuft sich unter den Heterosexuellen auf 23,5 Prozent. atmedia.at