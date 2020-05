Heisser Auftrag für Martrix

Das in Wels ansässige Unternehmen produziert und vermarktet Kugelgriller. Martrix wird die Marke Weber Grill mit klassischer PR-Arbeit und Social Media-Aktivitäten in der definierten Zielgruppe verankern. Und das nicht nur in diesem Sommer sondern ganzjährig. 80 Prozent der Österreich grillen regelmäßig, erklärt Weber-Stephen Österreich-Geschäftsführer Christian Hubinger. Und das Potenzial dieses Marktes will Hubinger "mit intelligenten und vernetzten Kommunikationsmaßnahmen" heben.



