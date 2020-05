Heisse Finger vor den Hollywood Megaplex-Kinos

Die Teilnahme am Rubbelspiel wird mit einer Vielfalt an Preisen abgegolten. Mitglieder der Hollywood-Megaplex-Facebook-Community erhalten Rubbellose. Weitere dieser Lose gibt es im "Tausch" gegen Freunde also der Viralisierung der Promotion. Mit jeder Einladung erhält der Einladende Rubbellose und steigert seine Chancen auf die verschiedenen Gewinne.



Aus dieser Aktion heraus generierte das Kino-Unternehmen für seine Facebook-Community, wie das Resummee nach zehn Wochen beziffert wird, eine "Reichweiten-Steigerung um 200 Prozent" und die Zahl jener, die über Hollywood Megaplex in der Community spricht, stieg "um 1.000 Prozent". Während des bisherigen zehnwöchigen Promotion-Zeitraums rubbelt sich "8.000 Spieler" die Finger wund, legten "13 Millionen Punkte frei" und "setzten 6.000 Bestellungen via QR-Codes oder via postalisch zugestellte Gewinne ab".



Im Sog dieser Promotion entstand sogar eigene "Rubbler-Facebook-Community".



Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass die Kampagne ihr Ziel, Nutzer zu aktivieren und Beschäftigung mit der Marke herzustellen, erreicht hat. Wie nachhaltig diese Community-Promotion war, wird sich nach dem 2. Oktober 2012 zeigen, wenn das Rubbelspiel endet und die Incentivierung durch Preise zunächst einmal abbricht.



Für die beschriebene Promotion und die Social Media-Strategie von Hollywood Megaplex ist 123Consulting verantwortlich.



atmedia.at