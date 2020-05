Heinekens Ideen-Brauerei fehlen Ideen-Meister

Das Crowd Sourcing-Projekt der Marke mündet in einem zweitägigen Workshop in Amsterdam und schließt mit der Vergabe eines Preisgelds in Höhe von 10.000 US-Dollar.



Bis 28. September 2012 läuft die Ideenfindungsphase. Ideas Brewery ist ein internationales Projekt. Österreichische Kreative treffen auch schöpferische Menschen aus Deutschland, Italien, Brasilien, China, Indien, Großbritannien, etc. Sich hier durchzusetzen ist also eine echte Challenge und das ist ein Zeichen von großer Klasse.



Zusätzliche Inspiration liefert die Trendwatching-Community PSFK.