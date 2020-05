Heinekens Ideen-Brauen geht weiter

Konsumenten ab 60 Jahren verfügen über "Qualitätserfahrung", haben "mehr Zeit für gesellschaftliche Aktivitäten" und sind bereit zu "lernen und Neues zu entdecken". Sie sind die Richtschnur für die nun laufende Phase, in der Kreative, Designer und vorausdenkende Menschen Ideen und Vorstellungen einbringen sollen, wie der Bier-Genuß der Zielgruppe verbessert werden könnte und deren Lebensstil sowie Bedürfnissen besser entspräche als bisher.



In diesen Entwürfen müssen Bier, dessen Verpackung sowie die Art wie es angeboten und serviert wird, berücksichtigt werden.



Ellen Bark-Lindhout, Leiterin des Innovationsprogramms von Heineken, argumentiert das Ziel der Ideas Brewery damit,, dass "wir der Ansicht sind, dass jede Kundengruppe speziell angesprochen werden". Sie weist auch darauf hin, dass die Generation 60plus im Marketing als uninteressant gilt.



Aus der nun laufenden Kreationsphase werden sechs Vorschläge und Ideengeber gewählt, die im Rahmen von Workshops in Amsterdam präzisiert werden. Drei dieser Zielgruppen-Konzepte werden letztendlich von einer Jury als die Besten dieser Aktion ausgewählt.