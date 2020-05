Heinekens Flaschengreifen

atDie Touch-Screens von Smartphones und Tablets lösen fast schon eine haptische Erneuerung in der Markenartikel-Welt aus. Heinken kann als jüngstes Indiz für dieses veränderte Produkt-Begreifen gelten. Der Braukonzern füllt seinen Gerstensaft in eine neue Flasche ein, unter deren optischen Veränderungen die Prägung des Heineken-Schriftzuges herzvorzuheben ist. Diese wird wiederum Kern-Element in der angelaufenen Bewerbung.