Heineken und UniCredit spielen weiter

UniCredit tritt darüber hinaus als Sponsor der UEFA Superpokal-Spiele - das Match zwischen Champions League- und Europa League-Sieger - in den Jahren 2012, 2013 und 2014 auf. Der Bankenkonzern ist seit 2009 Partner der UEFA und hat mit diesem Sponsoring primär Schlüsselmärkte in Mittel- und Osteuropa im Blickfeld.



Heineken, seit 1994 Sponsor des Turniers, kauft für den zuvor genannten Zeitraum ein Sponsorpaket, das für die Champions League und den Superpokal gilt. Vier Milliarden TV-Zuschauer in 220 Märkten weltweit sind für die Marke Grund genug.



Teil des neuen Sponsorvertrages sind erweiterte digitale Medienrechte. So ist Heineken exklusiver Presenter des zeitverzögerten Streamings von Match-Highlights auf UEFA.com. Darüber hinaus erwarb Heineken die Rechte Champions League-Content in Social Media-Umfeldern für Promotions einzusetzen. Und die Marke füllt mit dem neuen Vertrag eine bisher in Deutschland klaffende Lücke. Für diesen Markt besitzt Heineken nun weitreichendere Broadcast- und Event-Rechte.



Die Entscheidungen von Ford, Sony, MasterCard und Sony Playstation über ihr weiteres Champions League-Sponsoring sind noch ausständig.