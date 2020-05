Heineken und Google kooperieren

Heineken internationale Marken-Kampagnen werden künftig auf YouTube beginnen und mit Display-Flights fortgesetzt. Mobile Marketing-Kampagnen werden wiederum in Märkten installiert, deren mobile Internet-Durchdringung jener der stationären Webnutzung übersteigt.



Im Gegenzug wird Google und deren Mitarbeiter in Zukunft in interne Weiterbildungsprogramme von Heineken eingebunden sein. Die Marketing-Experten beider Konzerne werden in dessen Rahmen künftig Ideen und Wissen austauschen.



Heineken realisierte im Zuge der globalen Kampagne "Legends" zwei Flight-Launches. Die Spots "The Entrance" und "The Date" starteten auf YouTube und generierten in den ersten Wochen jeweils vier Millionen Video-Views.



In der Kommunikationsbranche wird diese Kooperation heftig diskutiert. Die meisten Kritikpunkte an der Partnerschaft drehen sich um die Ausschaltung der überlichweise dazwischen geschalteten Agenturen.