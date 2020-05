Heineken setzt Open-your-World-Kampagne fort

intNach The Entrance und The Date setzt Heineken die Open-your-World-Kampagne mit dem Spot The Switch fort. Die Zuschauer begegnen zum dritten Mal dem aus den beiden vorhergehenden Spots bekannten Protagonisten, der sich diesmal in eine verwahrlost erscheinende Bar verirrt. Sie verwandelt sich jedoch abrupt nachdem er und seine Begleiter Heineken bestellten. War The Date von Wieden + Kennedy, ist The Switch von TBWA\Neboko. Wie zuvor wird der Spot zunächst "geseedet" und beispielsweise via YouTube veröffentlicht: