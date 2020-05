Heineken-Media-Etat an Starcom MediaVest

Starcom MediaVest ist in verschiedenen Regionen für Heineken tätig und bis zur vollständigen Übernahme des gesamten Media-Managements die größte für den Konzern tätige Media-Agentur. Bislang arbeitet Starcom MediaVest "mit mehr als der Hälfte des globalen Media-Budgets" von Heineken.



US-Berechnung zufolge investierte der Getränke-Konzern im Jahr 2010 459 Millionen US-Dollar in messbare Medien.



In einer ersten Phase wird sich Starcom MediaVest mit den fünfzehn größten MediaSpending-Märkten von Heineken, für die 85 Prozent des Media-Budgets aufgewendet werden, befassen. Alle weiteren Märkte folgen in der zweiten Phase.



Die Media-Agentur soll der Heineken-Markenführung mehr Effektivität verleihen und im Media-Einkauf mehr Wirksamkeit erzielen.



Heineken Top15-Märkte nach Media-Spendings

USA, Großbritannien, Russland, Spanien, Polen, Mexiko, Frankreich, Niederlande, Portugal, Irland, Rumänien, Brasilien, Finnland, Nigeria