Heimwerker arbeiten ohne Social-Werkzeuge

Laut IAB Brand Buzz, einem Instrument zur Messung zum Vergleich derartiger interagierender Kommunikation, liegt diese bei Baumärkten und Gartencentern in Österreich hinter dem Durchschnitt zurück. Während diese Einzelhändler mono-direktional mit Prospekten, unadressierten Mailings und TV-Spots kommunizieren und dazu komplementär Kundenbeziehungsprogramme platziert haben, um die Vertriebs- und Vermarktungspräzision zu erhöhen, bleibt die Sichtbarkeit der Gemeinschaft der Heimwerker und Gartlerinnen gering und deren Wissenschatz ein zu explorierendes Gut.



Das zeigt sich auch an den Buzz-Quoten für bauMax, Hornbach, Lagerhaus, Bauhaus, etc.



bauMax, Lagerhaus und Hornbach nehmen am österreichischen Social Media-Leben teil, bewegen sich dabei auf vergleichbarem Niveau. Das wiederum am österreichischen Handelsschnitt als unterdurchschnittlich zu klassifizieren ist.



Im Folgenden nur ein Buzz-Vergleich zu einer anderen Einzelhandelskategorie für die aber wiederum bestimmte markttypische Merkmale hinsichtlich Kommunikation und Verbreitung gelten: