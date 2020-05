Heimlicher Red Bull-Anflug

uk // Nach dem Verlust des Liefervertrages der Pub-Kette JD Wetherspoon an den Mitbewerber Monster ließ sich Red Bull eine heimliche Field Marketing-Kampagne einfallen. Und zwar hätten "Kundinnen" in die Pubs Red Bull schmuggeln sollen und dort konsumieren. Vom Personal und Management darauf angesprochen, hätte sie zu argumentieren versucht, dass Red Bull besser schmeckt als Monster und in das Getränkesortiment gehört. Damit sollten wiederum Rückkoppelungseffekte auf das JD Wetherspoon-Management erzeugt werden. Die Aktion, die für die erste Oktober-Woche geplant war, wurde als "spitzbübische Aktion übereifriger, junger Angestellter" von Red Bull herunter gespielt.