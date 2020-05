Heimatkanal mit Audience Go

Heimatkanal geht, zu Zwecken der Intensiv-Seher-Bindung, mit seinen Fans im Oktober in der Ramsau wandern. Dazu bieter der Sender den Hauptdarsteller der Serie Die Bergwacht, Martin Gruber auf, der die Serien-Afficionados an Drehorte führt, von den Dreharbeiten erzählt, Autogramme schreibt, sich fotografieren lässt und hinter der Kamera hervor tritt, um sein Stamm-Publikum zu begeistern und noch fester an die Serie und den Sender zu binden.



Zuvor bringt Heimatkanal in München die Ludwig Thoma-Verfilmung "Lausbubengeschichten" zur Aufführung. Ältere Online also Digital Immigrants, die dafür TV Natives sind, werden sich eventuell noch daran und den Hauptdarsteller Hansi Kraus erinnern. Ihm zu Ehren macht der Sender diese Off-Air-Promotion im Kino.