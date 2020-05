Heimat siegt

Der beste Job der Welt

Drei Awards gingen an Jung von Matt und zwei an Wunderman Deutschland. SapientNitro wurde von Heimat Berlin quantitativ geschlagen, ging aus dem Wettbewerb jedoch als International Grand Winner mit The Best Job in the World hervor. Die PR-Kampagne im Auftrag des Tourismusverbandes Queensland in Australien, um einen "Hausmeister" für Hamilton Island zu finden, generierte weltweit 3 Milliarden Medienkontakte. Vorsitzender der Europa-Jury war Michael Trautmann von kemptertrautmann.



