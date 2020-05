Hechte statt Karpfen

at // Das am kommenden Donnerstag - so der Plan - an die Stiftungsräte gehende Struktur- und Zukunftskonzept sieht, laut profil, ein um die Hälfte verkleinertes Direktorium vor. Statt sechs sollen nur mehr drei Direktoren den ORF führen. Im Extremfall nur mehr zwei. Eine Online-Direktion wird es dann mit Sicherheit nicht mehr geben. Mit Sicherheit gibt es mehr Verantwortung für die Ebenen darunter. Weiters sollen 60 Millionen Euro einsparbar sein. Man darf gespannt sein ob die Stiftungsräte in Verzückung geraten. Zum neuen Buhmann ab Küniglberg steigt Sprecher Pius Strobl auf. Die vergangene Woche gescheiterte Mediathek hat, laut profil, Strobl eingefädelt. Darüber hinaus wird der ORF-Sprecher für verschiedene Indiskretionen der letzten Wochen verantwortlich gemacht.