Heavy Metal Goldfish

at // Die heimische Maschinen- und Metallwarenindustrie braucht Nachwuchs. Um junge Menschen über die Vorteile einer Ausbildung in dieser Branche zu informieren und zu überzeugen, lancierte der in der Wirtschaftskammer Österreich angesiedelte Fachverband eine Kampagne. Die kommt von Goldfish. Die auf junge Zielgruppen spezialisierte Agentur legt den Köder für die Ausbildung mittels Kino- und TV-Spot aus. In den auf gotv und in den Werbeblöcken der heimischen Privatsender laufenden Spots führen "Superhero" und "Superwoman" zu Metallbringts.at. Und dort gehts dann zur Sache. atmedia.at zeigt Superwoman