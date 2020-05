HDI passt Online-Auftritt an

atDie HDI Versicherung nimmt eine grundlegende Erneuerung von HDI.at vor. Die Optimierung dient einerseits dazu, um das digitale Kundenservice über die Usability zu verbessern und andererseits um den Webauftritt an das Corporate Design von HDI Deutschland und an die Werbekampagne in Österreich anzupassen. Daraus resultiert wiederum die Homogenisierung der Marken-Wahrnehmung.