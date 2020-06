HD Austria streamt mit

Der Markteintritt von Netflix brachte den TV-Mitbewerb auf Trab und unter Zugzwang. Unentwegt kaufen TV-Anbieter Film- und Serien-Rechte in den USA oder verlängern frühzeitig bestehende Filmstuido-Kooperationen, um den US-Streaming-Anbieter hierzulande so wenig Handlungsspielraum wie möglich zu lassen. HD Austria reagiert jetzt auch auf die von Netflix ausgelösten Streaming-Wellen. M7 bessert das von Eviso Austria vermarktete TV-Angebot nach und ergänzt das HD-Programm-Portfolio um Laola1.tv und der ORF-Beteiligung Flimmit. HD Austria bietet beide Angebote im anlaufenden Weihnachtsvertrieb testweise an. Laola1.tv kann drei Monate und von Flimmit ein Film kostenlos bezogen werden.

HD Austria-Vermarkter Eviso spricht davon, dass dies ein "Vorgeschmack" auf das "beste aus beiden Welten" sein wird. In der M7 Group läuft mittlerweile eine Streaming-Offensive. Das Unternehmen, dass in Österreich neben HD Austria auch die Produktmarke AustriaSat übernahm 2013 die Video-Service-Streaming-Plattform Solocoo und gründete die Stream Group. Im August dieses Jahres wurde die Übernahme der Programm- und Service-Plattform für Kabel- und IP-Netze KabelKiosk in Deutschland abgeschlossen. Mit dieser Übernahme will die M7 Group den Ausbau des Kabelgeschäfts und der im Mai gestarteten neuen IPTV- und Over-the-Top-TV-Plattform meinFernsehen weiter vorantreiben.