HBO und Sky verlängern Kooperation

Sky Deutschland verlängert den bestehenden Rechtvertrag mit HBO deutlich. Jetzt wurde die Laufzeit der gemeinsamen Kooperation bis zum "Ende des Jahrzehnts" ausgedehnt. Und Sky bleibt auf diese Weise Home of HBO und damit im deutschsprachigen Raum Anbieter exklusiver Ausstrahlungsrechte. Damit sichert das Medien-Unternehmen das Film- und Serien-Angebot das über Sky Atlantic HD, Sky Go, Sky Anytime und das Video-on-Demand-Portal Snap. Dieser über Sky Atlantic HD erfolgende zusätzliche Programm-Vertrieb ist neuer Vertragsinhalt, der jedoch zu erwarten war. Inkludiert in dem neuen Rechtvertrag ist die Verkürzung der Ausstrahlungszeit im deutschsprachigen Raum. HBO-Serien wie Game of Thrones oder True Detective gehen künftig unmittelbar nach Ausstrahlungsende an der US-Ostküste in Deutschland und Österreich in Originalversion auf Sendung.

HBO plant künftig auch mehr über HBO Go in Europa präsent zu werden.