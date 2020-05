HBO-Serien-Start zeitgleich mit USA

Aaron Sorkin ist, zur Erinnerung, für das Drehbuch von The Social Network verantwortlich und setzt mit der zehnteiligen Serie The Newsroom, die von ihm verfasst Serie The West Wing fort.



Der TV-Anbieter strahlt auf diese Weise alle weiteren Episoden von The Newsroom aus. Montags, unmittelbar auf die US-Erstausstrahlung der jeweiligen Episode, kann diese in Österreich und Deutschland online, auf iPhones, iPads, dem iPod Touch oder der Xbox 360 gesehen werden. Ab Dienstag ist dann das OnDemand-Publikum an der Reihe.

An der Einführung ist das Vertriebskonzept bemerkenswert. Einmal die nahezu zeitgleiche erfolgende Österreich-Deutschland-Ausstrahlung und dann das erste Airing einer Episode über New TV-Endgeräte und der darauf folgenden OnDemand-Vermarktung.



Die Premiere im "klassischen" TV hat The Newsroom voraussichtlich im Herbst 2012 bei Sky Atlantic HD.