Havas Wien bebildert Wiener-Linien-Hausordnung

Mit Rücksicht hat Vorrang erinnert der Verkehrsbetrieb Fahrgäste daran, dass sie weder alleine auf der Welt noch alleine in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen sind und Fahrten von A nach B auch Übungen in wechselseitigem Respekt und Toleranz sind. Tugenden, die ja nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sondern im Straßenverkehr insgesamt gering ausgeprägt sind.



Die Wiener Linien plädieren für eine respektvollen Umgang miteinander und richten den offensiven Appell Mach was du willst, aber bitte nicht hier. an jene, die gegen höfliche Bitten um Rücksicht resistent sind.



Eduard Winter, Geschäftsführer der Wiener Linien, erklärt, die Kampagne setze auf "den gewohnten Humor, nicht auf den erhobenen Zeigefinger", um "Fahrgäste zu erinnern, dass gewisses Verhalten nicht akzeptabel ist".

Das Media-Mix besteht aus Print-Sujets, Plakaten, einem Kino-Spot, Online-Bannern, Stationsdurchsagen und Ambient-Media-Aktionen.

Credits:

Auftraggeber: Wiener Linien; Geschäftsführer: Eduard Winter;



Agentur: Havas Worldwide Wien; Filmproduktion: Sabotage Films; Tonstudio: MG Sound.