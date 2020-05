int // Havas bündelt Euro RSCG und Arnold Agency unter Havas Worldwide. David Jones, CEO von Euro RSCG, steht an der Spitze von Havas Worldwide. Alle Werbe-, Digital- und Design-Agenturen des Netzwerks berichten ab sofort an Jones. Sie sind für 80 Prozent des Havas-Gesamtumsatzes von 2,2 Milliarden US-Dollar verantwortlich. 20 Prozent liefern die Havas Media-Agenturen wie MPG. Havas Media strebt eine Kooperation mit Aegis Group an.