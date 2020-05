Hasthags und Wasser

artJimmy Fallon, Late-Night-Talker des US-Senders NBC, ist vieles. Nur nie spaßbefreit. Mit Justin Timberlake, mit dem Fallon kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet, "übersetzte" er, beispielsweise, wie Twitter-Kommunikation gesprochen funktioniert. Und mit Jason Statham, der in seinen Filmen durch Willensstärke und Durschlagskraft glänzt, spricht Fallon auch. Allerdings ohne Hashtags und mit Spielkarten. Beide beschütten sich dabei mit Wasser und lachen in kurzer Zeit so oft, wie hierzulande von Moderatoren und Gästen in etwa zwei Wochen vor Kameras gelacht wird, wie im Folgenden zu sehen ist: