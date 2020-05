Hasen-Feldzug

Bereits im Vorjahr arbeitete [ kju:] für den Goldhasen und ließ ihn auf einer Promotion-Website, in Foren, auf Social Media-Plattformen und für eine Charity-Auktion zugunsten der SOS Kinderdörfer auftreten. Was in den kommenden Wochen geplant ist, will weder die Agentur noch der Auftraggeber verraten. Die Promotion wird jedoch auf einem vergleichbaren Interaktions- und Präsenzniveau gehalten werden.



atmedia.at