Haselwanter wiederholt red dot-Erfolg

Haselwanter war mit dem Imagek-Katalog für Sport Alber in St. Anton am Arlberg in der Kategorie Editorial Design und in der Kategorie Corporate Design mit dem Erscheinungsbild des Fotostudios SFH Images siegreich.



Der Kreativ ist darüber hinaus für den German Design Award 2013 nominiert und wurde auch vom CCA im Frühjahr hochdekoriert.



