Hartlauer schafft Anreize zum Katalogsammeln

Die derzeit von Hartlauer in Österreich verteilte Flugblatt-Gesamt-Auflage, die laut dem Unternehmen in die Millionen geht, ist auf dem Cover mit einem stückspezifischen also individuellen Barcode versehen.



Hinter diesem Code verbirgt sich wiederum ein Einkaufsrabatt im Ausmaß von 100 Prozent oder maximal 1.000 Euro. Das heißt, dass Hartlauer Konsumenten zum Einkauf in seinen Niederlassungen sowie zum Sammeln der verteilten Katalog motiviert. Denn der Barcode verwandelt sich erst an der Kasse der Filialen in einen Rabatt, der wiederum bis Ende September eingelöst werden soll. Was Käufer zu Wiederkäufern in einer Zeit bevor sich langsam aber sicher das Weihnachtsgeschäft am Point-of-Sale in den Vordergrund drängt, macht.