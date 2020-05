at // Die Ablösung, so die Vorarlberger Nachrichten in der heutigen Ausgabe, von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ist sicher, wird sich aber hinziehen. Inklusive langwierigem Entscheidungsbildungsprozess der Regierung, Gesetzgebungsprozess und zeitintensiver Neukonstituierung entscheidungsfähiger ORF-Gremien wird es "nicht vor dem 1. Jänner des kommenden Jahres einen neuen, handlungsfähigen Generaldirektor" geben. Vorarlberger Nachrichten, Seite A2