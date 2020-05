Happy Tennis kehrt zurück

Lumsden, der in Wien die Agentur the form betreibt, realisiert Happy Tennis mit tatkräftiger Unterstützung von Christian Worsch, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Facility-Management-Unternehmens Simacek. Worsch ist Tennis-Fan und auch Simacek sogenannter "Diamant-Partner" des Österreichischen Tennisverbandes.



Diese Kooperation ist Basis um 68.000 Stück der geplanten Auflage des Magazins an die Mitglieder des Verbandes zu vertreiben. Lumsden hat eine Nullnummer vorgelegt und eine Erstausgaben-Auflage von 73.500 Stück fixiert. Künftig sollen acht Ausgaben pro Jahrgang herausgegeben und pro Ausgabe eine Auflage von 10.000 Stück gedruckt werden.



Das Magazin ist in fünf Kern-Ressorts - Action, Inside, Austria, Experts und Facts - gegliedert. Inhaltlich dreht sich Happy Tennis um Tennis in Österreich, seine Leser sowie um die Stars der Sportart und die internationalen Turniere. Lumsden hat den Titel als "Sprachrohr" dieses Sports definiert.



Die Zielgruppe wird von Lumsden als "kaufkräftig, einkommensstark und sportverhaltenstreu" beschrieben.



