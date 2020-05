Happy Day! Ein Rauch-Baum!

at // Fruchtsafthersteller Rauch hat sich nach einem Pitch entschieden Wensauer & Partner mit der Weiterentwicklung der Dachmarke Rauch sowie der beiden Marken Happy Day und Bravo zu beauftragen. Die Agentur wird eine internationale Kampagne für insgesamt 90 Märkte, in denen das Vorarlberger Markenartikel-Unternehmen tätig ist, gestalten. Davor wird ein neues Markenbild definiert. Zentrales Element dieses Markenbildes ist der "Rauch-Baum". Die Kampagne läuft gerade mit dem internationalen, mit "Pflück Dir puren Genuss" betitelten TV-Spot an. Bei dem Spot führte David Alcalde Regie. Für die Produktion ist Telemaz Hamburg verantwortlich. atmedia.at zeigt den Rauch-Baum