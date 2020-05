Hansi Hinterseer heizt sauber ein

Der bevorstehende Media-Einsatz ist beträchtlich. Die in wenigen Tagen startende Kampagne besteht aus 1.000 Airings der TV-Spots im ORF-, Privat-TV-Werbeprogramm, Printwerbung in regionalen und österreichweiten Medien, Postwurfsendungen und ein Outdoor-Einsatz mit Plakaten an 1.400 Stellen im Land. "Wir sind davon überzeugt, mit Hinterseer den idealen Markenbotschafter für das beliebteste Heizöl Österreich gefunden zu haben und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit", heißt es von den Geschäftsführern des Unternehmens, einem Joint-Venture von OMV und BP, Oliver Eisenhöld und Ernst Kikinger, dazu.



atmedia.at